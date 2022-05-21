Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 21 мая 2022
Рубин
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
37'
В. Лисакович (П)
54'
В. Камилов
90'
Д. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Уфа
Пенальти не реализован!
В. Лисакович
90'
+12
90'
+10
Желтая карточка
О. Урунов
90'
+6
Замена
Ф. Мрзляк
️️️️
Г. Агаларов
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ортис
Замена
В. Игнатьев
️️️️
К. Кучаев
88'
Желтая карточка
Е. Тесленко
86'
84'
Желтая карточка
Г. Агаларов
Желтая карточка
К. Кучаев
81'
73'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Д. Кабутов
Замена
Г. Онугха
️️️️
С. Бакаев
70'
69'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
М. Апшацев
63'
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Камилов
Пас отдал
В. Кротов
51'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Б. Йокич
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Сухов
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
Р. Фищенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Лисакович
37'
36'
Желтая карточка
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
11
Александр Ломовицкий
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
71
Самошников
2
Тесленко
3
Тальби
11
Ломовицкий
28
Абильдгор
6
Апшацев
17
Зуев
18
Кучаев
17
Бакаев
99
Лисакович
3-3-1-2-1
31
Чичкан
70
Кабутов
4
Никитин
15
Плиев
33
Сухов
6
Фищенко
5
Йокич
19
Иванов
17
Касинтура
11
Урунов
25
Агаларов
18
Кучаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
18
Кучаев
6
Апшацев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
6
Апшацев
17
Бакаев
7
Онугха
7
Онугха
17
Бакаев
33
Сухов
57
Кротов
57
Кротов
33
Сухов
5
Йокич
44
Журавлев
44
Журавлев
5
Йокич
25
Агаларов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
25
Агаларов
6
Фищенко
18
Камилов
18
Камилов
6
Фищенко
70
Кабутов
70
Ортис
70
Ортис
70
Кабутов
Остались в запасе
Рубин
Уфа
7
Ленар Фаттахов
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
7
Ленар Фаттахов
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Рубин - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
Рубин
Уфа
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
Вчера, 11:48
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Артига искал в «Рубине» крысу, сливающую информацию Слуцкому
Вчера, 01:17
3
Федотов оценил судейство Карасева в матче «Рубин» – «Зенит»
Вчера, 00:12
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
Вчера, 11:48
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Артига искал в «Рубине» крысу, сливающую информацию Слуцкому
Вчера, 01:17
3
Федотов оценил судейство Карасева в матче «Рубин» – «Зенит»
Вчера, 00:12
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+