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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 03 апреля 2022
ЦСКА
03.04.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Урал
3'
И. Дивеев
90+4'
Ю. Языджи (П)
7'
Я. Бийол (АГ)
55'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Урал
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Языджи
90'
+4
78'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Колесниченко
78'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Х. Карраскаль
71'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
66'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ч. Эджуке
58'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
И. Дивеев
56'
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Егорычев
Замена
М. Мухин
️️️️
Г. Щенников
46'
36'
Желтая карточка
А. Егорычев
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Бийол
3'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
ГОЛ! 1:0!
И. Дивеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
32
Магнуссон
15
Бийол
42
Щенников
5
Гбамен
6
Фернандес
21
Эджуке
15
Карраскаль
28
Медина
97
Языджи
4-1-2-3
1
Помазун
95
Магомадов
46
Мамин
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
8
Августиняк
5
Егорычев
27
Шатов
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
9
Колесниченко
78
Дивеев
41
Ушаков
41
Ушаков
78
Дивеев
42
Щенников
16
Мухин
16
Мухин
42
Щенников
15
Карраскаль
66
Дзагоев
66
Дзагоев
15
Карраскаль
21
Эджуке
14
Яковлев
14
Яковлев
21
Эджуке
9
Колесниченко
92
Емельянов
92
Емельянов
9
Колесниченко
27
Шатов
33
Мишкич
33
Мишкич
27
Шатов
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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