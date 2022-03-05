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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 05 марта 2022
ЦСКА
05.03.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
90+6'
Ю. Языджи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Я. Бийол
90'
+6
89'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
И. Юлдошев
88'
Травма
И. Юлдошев
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
85'
Травма
М. Фернандес
85'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Х. Карраскаль
75'
74'
Замена
И. Берковский
️️️️
Р. Эннин
Желтая карточка
Ю. Языджи
61'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Медина
56'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Б. Фукс
56'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Дзагоев
46'
45'
+3
Замена
Л. Масоэро
️️️️
Милсон
Желтая карточка
Х. Карраскаль
44'
42'
Красная карточка
А. Кечкеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
15
Хорхе Карраскаль
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Иван Обляков
АП
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПАЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ОП
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦП
7
Милсон
ЦФ
17
Ричи Эннин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
15
Бийол
3
Фукс
78
Дивеев
6
Фернандес
5
Гбамен
15
Карраскаль
66
Дзагоев
28
Медина
10
Обляков
97
Языджи
4-3-1-2
25
Нигматуллин
24
Гоцук
2
Александров
5
Кечкеш
6
Юлдошев
89
Стоцкий
5
Кравцов
78
Калинский
7
Ларсен
17
Эннин
7
Милсон
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
15
Карраскаль
97
Ахметов
97
Ахметов
15
Карраскаль
66
Дзагоев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
3
Фукс
21
Эджуке
21
Эджуке
3
Фукс
28
Медина
14
Яковлев
14
Яковлев
28
Медина
7
Милсон
5
Масоэро
5
Масоэро
7
Милсон
17
Эннин
17
Берковский
17
Берковский
17
Эннин
6
Юлдошев
31
Ткачук
31
Ткачук
6
Юлдошев
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
22
Никита Каккоев
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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