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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 21 августа 2021
Уфа
21.08.2021, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
73'
Г. Агаларов
10'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
Желтая карточка
Ю. Журавлев
90'
+2
Замена
А. Голубев
️️️️
Э. Касинтура
86'
Замена
А. Никитин
️️️️
Ф. Мрзляк
86'
Желтая карточка
К. Плиев
81'
76'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Ерохин
Замена
О. Урунов
️️️️
В. Камилов
74'
ГОЛ! 1:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
В. Кротов
73'
71'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Караваев
71'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
Р. Фищенко
63'
Замена
В. Кротов
️️️️
Т. Жамалетдинов
62'
Замена
М. Бауэр
️️️️
А. Алиев
61'
Желтая карточка
Э. Касинтура
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Беленов
5
Йокич
15
Плиев
44
Журавлев
6
Фищенко
24
Мрзляк
18
Камилов
10
Алиев
17
Касинтура
25
Агаларов
75
Жамалетдинов
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
21
Ерохин
22
Дзюба
75
Жамалетдинов
57
Кротов
57
Кротов
75
Жамалетдинов
24
Мрзляк
4
Никитин
4
Никитин
24
Мрзляк
10
Алиев
26
Бауэр
26
Бауэр
10
Алиев
17
Касинтура
50
Голубев
50
Голубев
17
Касинтура
18
Камилов
11
Урунов
11
Урунов
18
Камилов
15
Караваев
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Караваев
21
Ерохин
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
20
Азмун
22
Дзюба
Остались в запасе
Уфа
Зенит
96
Алексей Кузнецов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Зенит
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Нефтяник
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