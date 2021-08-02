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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро: обзор матча 02 августа 2021
Атлетико Гойяненсе
02.08.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
20'
Г. Баральяс
14'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
Замена
A.
️️️️
D.
90'
Замена
L.
️️️️
З. Роберто
85'
Замена
Рональд
️️️️
J.
85'
83'
Замена
M. Toscano
️️️️
Адемир
Желтая карточка
Ж. Торо
71'
70'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
70'
Замена
Жуниньо
️️️️
R.
Замена
Ж. Торо
️️️️
А. Гомес
65'
Замена
J. Paulo
️️️️
A. LuÃs
65'
Желтая карточка
A. LuÃs
49'
46'
Замена
C.
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
Г. Баральяс
43'
ГОЛ! 1:1!
Г. Баральяс
Пас отдал
A. LuÃs
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Адемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Але
ЦФ
2
Patric
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
14
André
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
12
Leonardo
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
1-2-5
4
Вандерсон
18
44
Баральяс
97
33
Эдер
25
Натанаэль
5
Маранхао
11
Гомес
1-5
8
Жуниньо
16
Але
4
Бауэрман
45
Силва
28
2
99
Зе Роберто
81
81
99
Зе Роберто
11
Гомес
44
Торо
44
Торо
11
Гомес
18
35
Рональд
35
Рональд
18
97
10
10
97
23
0
0
23
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
8
Жуниньо
19
19
8
Жуниньо
7
Адемир
20
20
7
Адемир
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
14
André
ЦФ
12
Leonardo
ЦФ
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
14
André
ЦФ
12
Leonardo
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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