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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 26 сентября 2020
Зенит
26.09.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
6 : 0
Завершен
Уфа
24'
С. Азмун
32'
А. Дзюба (П)
61'
С. Азмун
72'
А. Дзюба
88'
А. Дзюба
90+2'
А. Сутормин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
ГОЛ! 6:0!
А. Сутормин
Пас отдал
А. Мостовой
90'
+2
ГОЛ! 5:0!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Оздоев
88'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Я. Ракицкий
79'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Азмун
79'
Травма
С. Азмун
77'
ГОЛ! 4:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Ерохин
72'
66'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Л. Бизяк
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Барриос
64'
Желтая карточка
А. Ерохин
63'
62'
Замена
О. Данченко
️️️️
В. Камилов
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
61'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Малком
52'
Травма
Малком
51'
Замена
Д. Прохин
️️️️
Д. Ловрен
46'
46'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фольмер
46'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Голубев
Травма
Д. Ловрен
46'
41'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Сухов
40'
Травма
А. Сухов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Дзюба
32'
29'
Желтая карточка
И. Неделчару
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
В. Барриос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
21
Оздоев
21
Ерохин
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
4-2-3-1
31
Беленов
33
Сухов
5
Табидзе
24
Неделчару
4
Никитин
55
Карп
5
Йокич
18
Камилов
50
Голубев
9
Фольмер
77
Бизяк
10
Малком
18
Жирков
18
Жирков
10
Малком
6
Ловрен
27
Прохин
27
Прохин
6
Ловрен
44
Ракицкий
11
Сутормин
11
Сутормин
44
Ракицкий
5
Барриос
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Барриос
20
Азмун
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Азмун
9
Фольмер
8
Сысуев
8
Сысуев
9
Фольмер
33
Сухов
10
Алиев
10
Алиев
33
Сухов
50
Голубев
87
Безденежных
87
Безденежных
50
Голубев
18
Камилов
94
Данченко
94
Данченко
18
Камилов
77
Бизяк
25
Агаларов
25
Агаларов
77
Бизяк
Остались в запасе
Зенит
Уфа
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газпром Арена
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