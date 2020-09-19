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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 19 сентября 2020
Урал
19.09.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
69'
А. Панюков
7'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
Замена
Ю. Бавин
️️️️
В. Подберезкин
85'
80'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Круговой
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Б. Йовичич
80'
80'
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Дзюба
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
Пас отдал
Д. Мишкич
69'
65'
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Азмун
65'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Мостовой
44'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
Н. Золотов
40'
Желтая карточка
Д. Мишкич
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Круговой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
35
Николай Золотов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-3-1-1
1
Помазун
35
Золотов
4
Страндберг
93
Герасимов
15
Кулаков
32
Йовичич
58
Эль Кабир
92
Подберезкин
33
Мишкич
10
Бикфалви
11
Панюков
4-1-1-2-2
41
Кержаков
15
Караваев
3
Круговой
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
10
Малком
77
Мостовой
22
Дзюба
20
Азмун
32
Йовичич
92
Емельянов
92
Емельянов
32
Йовичич
92
Подберезкин
40
Бавин
40
Бавин
92
Подберезкин
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
77
Мостовой
18
Жирков
18
Жирков
77
Мостовой
20
Азмун
11
Сутормин
11
Сутормин
20
Азмун
3
Круговой
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Круговой
22
Дзюба
24
Ригони
24
Ригони
22
Дзюба
Остались в запасе
Урал
Зенит
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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