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Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 12 сентября 2020
Урал
12.09.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Химки
15'
Э. Бикфалви (П)
22'
С. Страндберг
67'
Э. Бикфалви
52'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Химки
Замена
А. Шаболин
️️️️
О. Эль Кабир
89'
77'
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Б. Йовичич
72'
71'
Желтая карточка
А. Мурнин
ГОЛ! 3:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Эль Кабир
67'
64'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Полярус
63'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
Э. Бикфалви
62'
61'
Желтая карточка
И. Куат
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Панюков
60'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Мишкич
60'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Корян
Пас отдал
В. Дядюн
46'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Д. Казанцев
ГОЛ! 2:0!
С. Страндберг
Пас отдал
О. Эль Кабир
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
15'
11'
Желтая карточка
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
71
Данил Казанцев
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Помазун
44
Рыков
4
Страндберг
35
Золотов
15
Кулаков
32
Йовичич
58
Эль Кабир
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
11
Панюков
3-3-1-2-1
22
Лантратов
15
Данилкин
15
Тихий
5
Куат
87
Боженов
71
Казанцев
30
Идову
14
Полярус
77
Корян
11
Ломовицкий
17
Дядюн
58
Эль Кабир
11
Шаболин
11
Шаболин
58
Эль Кабир
33
Мишкич
92
Емельянов
92
Емельянов
33
Мишкич
32
Йовичич
8
Августиняк
8
Августиняк
32
Йовичич
11
Панюков
94
Евсеев
94
Евсеев
11
Панюков
11
Ломовицкий
95
Воробьев
95
Воробьев
11
Ломовицкий
71
Казанцев
27
Мурнин
27
Мурнин
71
Казанцев
17
Дядюн
14
Сигневич
14
Сигневич
17
Дядюн
14
Полярус
10
Алиев
10
Алиев
14
Полярус
Остались в запасе
Урал
Химки
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
9
Данил Липовой
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Химки
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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