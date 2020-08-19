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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 19 августа 2020
Урал
19.08.2020, среда, 16:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
74'
А. Егорычев
87'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
Желтая карточка
И. Помазун
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
87'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Баринов
81'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
80'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Д. Мишкич
77'
76'
Замена
Эдер
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
Пас отдал
Д. Ефремов
74'
65'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Подберезкин
65'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
49'
Желтая карточка
А. Панюков
30'
Желтая карточка
В. Подберезкин
29'
28'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Помазун
13
Калинин
44
Рыков
93
Герасимов
15
Кулаков
8
Августиняк
5
Егорычев
92
Подберезкин
33
Мишкич
10
Бикфалви
11
Панюков
4-2-3-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
14
Чорлука
26
Серкейра
31
Рыбус
6
Баринов
20
Крыховяк
20
Рыбчинский
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
92
Подберезкин
22
Ефремов
22
Ефремов
92
Подберезкин
33
Мишкич
40
Бавин
40
Бавин
33
Мишкич
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
20
Рыбчинский
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
24
Эдер
24
Эдер
10
Жемалетдинов
6
Баринов
99
Лисакович
99
Лисакович
6
Баринов
Остались в запасе
Урал
Локомотив
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Матвеев
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Урал - Локомотив
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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