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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 19 августа 2020
Уфа
19.08.2020, среда, 16:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
2'
П. Аликин
18'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
Замена
В. Кротов
️️️️
Т. Жамалетдинов
84'
83'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Д. Ларссон
Желтая карточка
К. Фольмер
80'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
78'
76'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Э. Понсе
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Данченко
73'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Б. Йокич
37'
Желтая карточка
П. Аликин
27'
18'
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
Д. Ларссон
12'
Пенальти не реализован!
Д. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
П. Аликин
Пас отдал
О. Данченко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
6
Никита Белоусов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
24
Неделчару
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
55
Карп
33
Сухов
10
Алиев
94
Данченко
50
Голубев
75
Жамалетдинов
4-2-1-3
98
Максименко
14
Джикия
39
Маслов
2
Жиго
6
Айртон
18
Умяров
33
Крал
47
Зобнин
9
Понсе
17
Ларссон
7
Соболев
75
Жамалетдинов
57
Кротов
57
Кротов
75
Жамалетдинов
5
Йокич
9
Фольмер
9
Фольмер
5
Йокич
94
Данченко
18
Тилль
18
Тилль
94
Данченко
9
Понсе
7
Бакаев
7
Бакаев
9
Понсе
17
Ларссон
10
Глушенков
10
Глушенков
17
Ларссон
Остались в запасе
Уфа
Спартак
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Уфа - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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