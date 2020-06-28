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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Тамбов
Урал - Тамбов: обзор матча 28 июня 2020
Урал
28.06.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
20'
Э. Бикфалви (П)
70'
Э. Бикфалви
68'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Тамбов
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мамтов
90'
+4
Желтая карточка
А. Филин
90'
+2
Желтая карточка
В. Чуперка
87'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Ойеволе
87'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
П. Карасев
Вторая желтая
Э. Бикфалви
83'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
82'
82'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Рыбин
79'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
76'
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Костюков
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Ю. Бавин
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Костюков
Пас отдал
А. Рыбин
Желтая карточка
Р. Августиняк
67'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
П. Бумаль
63'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Егорычев
63'
Желтая карточка
А. Егорычев
51'
Желтая карточка
Ю. Бавин
50'
Желтая карточка
Н. Золотов
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
20'
Желтая карточка
П. Бумаль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
93
Герасимов
16
Вилюш
35
Золотов
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
40
Бавин
5
Егорычев
10
Бикфалви
18
Кухарчик
4-1-1-2-2
88
Шелия
22
Рыбин
27
Грицаенко
25
Филин
58
Ойеволе
18
Карасев
92
Чуперка
18
Килин
77
Костюков
77
Мелкадзе
13
Обухов
20
Бумаль
8
Августиняк
8
Августиняк
20
Бумаль
5
Егорычев
11
Панюков
11
Панюков
5
Егорычев
22
Рыбин
18
Каплиенко
18
Каплиенко
22
Рыбин
58
Ойеволе
20
Юрганов
20
Юрганов
58
Ойеволе
77
Костюков
10
Федчук
10
Федчук
77
Костюков
18
Карасев
9
Мамтов
9
Мамтов
18
Карасев
Остались в запасе
Урал
Тамбов
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Урал - Тамбов
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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