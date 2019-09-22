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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Оренбург - Локомотив

22.09.2019, Воскресенье, 11:30 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Оренбург - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
8 декабря, суббота 17:30 Локомотив 2:1 Оренбург
3 тур
12 августа, воскресенье 14:00 Оренбург 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 19:30 Локомотив 4:0 Оренбург
14 тур
19 ноября, суббота 14:30 Оренбург 1:1 Локомотив
Россия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
29 апреля, среда 16:30 Оренбург 1:1
(3:4)п		 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 22 сентября 2019, 13:03

    Неужели непонятно,что живоглядов-дерьмо,а жемалетдинова надо менять?????

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    Рейтинг: +1904

    Artemka69 22 сентября 2019, 12:41

    2-0 Смолов с пенальти!!

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 22 сентября 2019, 12:25

    Слабовато в первом тайме играет Локомотив..3-4 паса в атаку,и теряет мяч.
    Чего-то не хватает..Жемалетдинова на Тугарева или Эдера поменять что-ли!?
    Или в центр полузащитника добавить..

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    Рейтинг: +1154

    Стаz 22 сентября 2019, 11:56

    А Баринов то становится звездой

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 сентября 2019, 11:46

    Баринов танцует краковяк на 10 минуте.

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 22 сентября 2019, 02:38

    Хочу победу! Да и по забитым голам надо Ростов обогнать!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 21 сентября 2019, 12:42

    Оренбург поимеет одно очко.

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