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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 20 июля 2019
Уфа
20.07.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
29'
К. Карп
40'
Д. Табидзе
52'
Ю. Намли
76'
Т. Вилена
86'
Д. Табидзе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
90'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
Т. Вилена
Желтая карточка
В. Кротов
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Табидзе
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Карп
84'
Замена
А. Засеев
️️️️
О. Тилль
84'
76'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вилена
Пас отдал
Р. Камболов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Козлов
72'
70'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Намли
66'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
К. Ольссон
Желтая карточка
С. Игбун
65'
54'
Желтая карточка
К. Рамирес
52'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Намли
ГОЛ! 2:0!
Д. Табидзе
Пас отдал
О. Тилль
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Карп
Пас отдал
А. Козлов
29'
28'
Желтая карточка
У. Спайич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-2-2
40
Чернов
5
Йокич
15
Пуцко
5
Табидзе
33
Сухов
55
Карп
74
Фомин
10
Алиев
18
Тилль
44
Игбун
32
Козлов
4-1-3-2
39
Сафонов
98
Петров
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
88
Камболов
7
Намли
52
Вилена
8
Ольссон
94
Вандерсон
39
Ари
32
Козлов
8
Сысуев
8
Сысуев
32
Козлов
55
Карп
57
Кротов
57
Кротов
55
Карп
18
Тилль
13
Засеев
13
Засеев
18
Тилль
52
Вилена
5
Фьолусон
5
Фьолусон
52
Вилена
8
Ольссон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
8
Ольссон
7
Намли
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Намли
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
99
Николай Гиоргобиани
АП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Уфа - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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