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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 01 ноября 2018
Спартак
01.11.2018, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Анжи
20'
С. Ханни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Анжи
Желтая карточка
И. Кутепов
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хамдамов
Желтая карточка
А. Тимофеев
87'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
87'
86'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
М. Рабиу
83'
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
Д. Глебов
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Самедов
73'
70'
Замена
А. Кацаев
️️️️
И. Чайковский
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Еременко
62'
40'
Желтая карточка
Д. Чансельор
ГОЛ! 1:0!
С. Ханни
Пас отдал
Л. Мельгарехо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
94
Софьян Ханни
ЦФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
3-1-3-2-1
32
Ребров
10
Мельгарехо
14
Джикия
2
Кутепов
94
Тимофеев
26
Еременко
88
Глушаков
19
Самедов
15
Рассказов
11
Ломовицкий
94
Ханни
4-3-2-1
99
Дюпин
4
Савичев
4
Чансельор
33
Гапон
3
Удалый
19
Рабиу
4
Чайковский
15
Глебов
55
Кулик
13
Гиголаев
9
Понсе
26
Еременко
8
Игнатов
8
Игнатов
26
Еременко
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
19
Самедов
88
Ташаев
88
Ташаев
19
Самедов
15
Глебов
17
Хамдамов
17
Хамдамов
15
Глебов
19
Рабиу
5
Ондуа
5
Ондуа
19
Рабиу
4
Чайковский
10
Кацаев
10
Кацаев
4
Чайковский
Остались в запасе
Спартак
Анжи
99
Силванус Нимели
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Рауль Рианчо
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
99
Силванус Нимели
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Статистика матча Спартак - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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