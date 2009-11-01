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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Арсенал
Мариуполь - Арсенал: обзор матча 01 ноября 2009
Мариуполь
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 12 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
25'
В. Мельник
7'
А. Хомин
35'
С. Закарлюка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Арсенал
+1
Замена
Б. Шершун
️️️️
А. Романчук
Замена
Жиль
️️️️
А. Воробей
Желтая карточка
П. Кирильчик
Желтая карточка
П. Кирильчик
Желтая карточка
С. Микицей
Замена
Н. Кашевский
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
С. Литовченко
️️️️
Р. Гусев
Замена
️️️️
А. Григорик
Желтая карточка
А. Хомин
Замена
П. Кирильчик
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Закарлюка
ГОЛ! 1:1!
В. Мельник
Пенальти не реализован!
И. Кривошеенко
12'
11'
Желтая карточка
Е. Евсеев
ГОЛ! 0:1!
А. Хомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
33
Ризван Аблитаров
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Дарко Бойович
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Жиль
ЦФ
4-4-2
1
Романенко
4
Мельник
3
Самусевас
24
Чучман
3
Микицей
0
Григорик
27
Пуканыч
99
Ярошенко
19
Тищенко
11
Кривошеенко
19
Касьян
3-2-4-1
1
Рева
48
Данилов
55
Матюхин
16
Евсеев
38
Ещенко
84
Романчук
8
Гусев
35
Грицай
4
Хомин
20
Закарлюка
9
Воробей
11
Кривошеенко
6
Кашевский
6
Кашевский
11
Кривошеенко
27
Пуканыч
6
Кирильчик
6
Кирильчик
27
Пуканыч
8
Гусев
0
Литовченко
0
Литовченко
8
Гусев
84
Романчук
23
Шершун
23
Шершун
84
Романчук
9
Воробей
0
Жиль
0
Жиль
9
Воробей
Остались в запасе
Мариуполь
Арсенал
0
Дарко Бойович
ЦП
33
Ризван Аблитаров
ЦЗ
0
Антон Гай
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Остались в запасе
0
Дарко Бойович
ЦП
33
Ризван Аблитаров
ЦЗ
0
Антон Гай
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Остались в запасе
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Мариуполь - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Абросимов
(Одесса)
Стадион:
Ильичевец
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