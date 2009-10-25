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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Ворскла
Металлист - Ворскла: обзор матча 25 октября 2009
Металлист
25.10.2009, воскресенье, 20:00
Чемпионат Украины, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
3'
Жажа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Ворскла
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Замена
В. Слюсар
️️️️
Эдмар
Замена
В. Бордиян
️️️️
А. Рыкун
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Чичиков
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Д. Олейник
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Г. Медведев
Желтая карточка
В. Чеснаков
ГОЛ! 1:0!
Жажа
Пас отдал
А. Рыкун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
15
Валентин Слюсар
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Роман Кунев
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-1-2-1-2
29
Горяинов
18
Гуйе
4
Березовчук
2
Майдана
26
Обрадович
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
0
Рыкун
32
Девич
70
Жажа
3-3-2-1-1
1
Долганский
16
Ярмаш
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
0
Медведев
6
Цурри
32
Красноперов
7
Есин
10
Маркоски
18
Чичиков
0
Рыкун
37
Бордиян
37
Бордиян
0
Рыкун
8
Эдмар
15
Слюсар
15
Слюсар
8
Эдмар
32
Девич
16
Олейник
16
Олейник
32
Девич
18
Чичиков
17
Сачко
17
Сачко
18
Чичиков
Остались в запасе
Металлист
Ворскла
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
9
Роман Кунев
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
Остались в запасе
9
Роман Кунев
ЦФ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлист - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Абросимов
(Одесса)
Помощники судьи:
Билорус Александр
Бич Геннадий
Стадион:
ОСК Металлист
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