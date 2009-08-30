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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Ворскла
Таврия - Ворскла: обзор матча 30 августа 2009
Таврия
30.08.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
56'
Р. Платон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Ворскла
Вторая желтая
Ж. Любенович
+1
Желтая карточка
Ж. Любенович
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
А. Янузи
️️️️
Д. Есин
Желтая карточка
Л. Идахор
Замена
Е. Луценко
️️️️
Д. Голайдо
Замена
Л. Идахор
️️️️
Р. Платон
Желтая карточка
И. Галюза
Замена
А. Чичиков
️️️️
Г. Ярмаш
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Ф. Деспотовски
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 1:0!
Р. Платон
Желтая карточка
Г. Медведев
Замена
Д. Стойко
️️️️
М. Старцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
22
Олег Карамушка
ВР
12
Дмитрий Стойко
ВР
2
Игорь Буряк
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
15
Евгений Луценко
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-3-3
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
6
Джуричич
22
Любенович
2
Галюза
84
Голайдо
20
Гигиадзе
39
Ковпак
24
Платон
4-1-4-1
1
Долганский
15
Кулаков
16
Ярмаш
4
Даллку
6
Цурри
0
Медведев
32
Красноперов
0
Деспотовски
90
Безус
7
Есин
10
Маркоски
1
Старцев
12
Стойко
12
Стойко
1
Старцев
84
Голайдо
15
Луценко
15
Луценко
84
Голайдо
24
Платон
11
Идахор
11
Идахор
24
Платон
16
Ярмаш
18
Чичиков
18
Чичиков
16
Ярмаш
0
Деспотовски
17
Чеснаков
17
Чеснаков
0
Деспотовски
7
Есин
9
Янузи
9
Янузи
7
Есин
Остались в запасе
Таврия
Ворскла
2
Игорь Буряк
ЦЗ
22
Олег Карамушка
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
2
Игорь Буряк
ЦЗ
22
Олег Карамушка
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Таврия - Ворскла
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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