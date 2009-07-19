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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 19 июля 2009
Металлург
19.07.2009, воскресенье, 21:00
Чемпионат Украины, 1 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Замена
С. Билозор
️️️️
А. Годин
Вторая желтая
И. Коротецкий
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
И. Коротецкий
Замена
️️️️
А. Белик
Замена
️️️️
С. Кингсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
4-4-1-1
81
Дишленкович
44
Чечер
13
Коротецкий
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
20
Фабиньо
13
Макридис
27
Мгуни
3-2-4-1
12
Боровик
14
Чеберячко
25
Холек
16
Русол
21
Алсидес
29
Денисов
9
Назаренко
29
Ротань
25
Калиниченко
18
Феррейра
8
Гоменюк
11
Годин
0
Билозор
0
Билозор
11
Годин
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
9
Белик
9
Белик
Остались в запасе
Металлург
Днепр
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Остались в запасе
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Металлург - Днепр
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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Днепр
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5
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
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