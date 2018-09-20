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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 20 сентября 2018
Арсенал
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
4 : 2
Завершен
Ворскла
32'
П. Обамеянг
48'
Д. Уэлбек
56'
П. Обамеянг
74'
М. Озил
77'
В. Чеснаков
90+4'
В. Шарпар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
В. Шарпар
77'
ГОЛ! 4:1!
В. Чеснаков
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
74'
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Г. Мхитарян
48'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ивоби
32'
19'
Желтая карточка
В. Шарпар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
66
Артур
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
18
Монреаль
6
Холдинг
19
Папастатопулос
2
Лихтштайнер
34
Торрейра
22
Мхитарян
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
18
Уэлбек
7
Обамеянг
3-1-4-2
35
Шуст
17
Чеснаков
66
Артур
44
Даллку
27
Кравченко
82
Ребенок
44
Пердута
11
Шарпар
30
Кобахидзе
26
Коломоец
10
Кулач
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
33
Марьян Мысык
АП
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
33
Марьян Мысык
АП
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Арсенал - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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