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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Черноморец - Спартак
Черноморец - Спартак: обзор матча 26 сентября 2018
Черноморец
26.09.2018, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
28'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Черноморец - Спартак
Вторая желтая
И. Захаров
90'
+2
85'
Желтая карточка
П. Маслов
82'
Замена
Джано
️️️️
В. Пантелеев
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Мендель
79'
Желтая карточка
И. Захаров
77'
Замена
И. Матюшенко
️️️️
И. Стефанович
75'
70'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
67'
Замена
Фернандо
️️️️
С. Ханни
Желтая карточка
А. Мендель
50'
Желтая карточка
Д. Лезгинцев
48'
Замена
И. Захаров
️️️️
Д. Черткоев
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
С. Ханни
15'
Желтая карточка
А. Ташаев
9'
Замена
С. Боккетти
️️️️
М. Петкович
6'
Травма
М. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
66
Максим Швагирев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
11
Дато Черткоев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Черноморец
1
Азамат Шогенов
ВР
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
27
Илья Захаров
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-4-1
66
Швагирев
88
Обивалин
96
Кузнецов
3
Юдин
4
Лезгинцев
8
Мендель
11
Черткоев
11
Селеменев
97
Гаранжа
2
Пуляев
23
Стефанович
4-1-1-3-1
32
Ребров
33
Петкович
39
Маслов
46
Мамин
23
Комбаров
94
Тимофеев
83
Пантелеев
88
Ташаев
94
Ханни
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
11
Черткоев
27
Захаров
27
Захаров
11
Черткоев
8
Мендель
7
Миносян
7
Миносян
8
Мендель
23
Стефанович
11
Матюшенко
11
Матюшенко
23
Стефанович
33
Петкович
16
Боккетти
16
Боккетти
33
Петкович
94
Ханни
20
Фернандо
20
Фернандо
94
Ханни
83
Пантелеев
7
Джано
7
Джано
83
Пантелеев
Остались в запасе
Черноморец
Спартак
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
20
Владислав Фулга
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
99
Силванус Нимели
ЦФ
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
20
Владислав Фулга
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
99
Силванус Нимели
ЦФ
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Черноморец - Спартак
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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