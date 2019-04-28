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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Енисей
Локомотив - Енисей: обзор матча 28 апреля 2019
Локомотив
28.04.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
67'
В. Кичин (АГ)
88'
Д. Фарфан
84'
М. Костюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Енисей
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Костюков
81'
Желтая карточка
А. Зотов
80'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Хубулов
Желтая карточка
Д. Баринов
75'
Замена
Б. Идову
️️️️
В. Игнатьев
71'
Травма
В. Игнатьев
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Кичин
67'
63'
Замена
М. Комков
️️️️
К. Савичев
56'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Соболев
53'
Желтая карточка
В. Кичин
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Смолов
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Тарасов
46'
41'
Желтая карточка
А. Грицаенко
31'
Желтая карточка
А. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
94
Олег Данченко
ПАЗ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
88
Арсен Хубулов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
6
Баринов
20
Крыховяк
21
Миранчук
8
Фарфан
59
Миранчук
90
Смолов
3-4-2-1
1
Нестеренко
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
23
Сарр
94
Данченко
4
Савичев
6
Торбинский
2
Кичин
88
Хубулов
21
Зотов
7
Соболев
90
Смолов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
20
Игнатьев
30
Идову
30
Идову
20
Игнатьев
23
Тарасов
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Тарасов
88
Хубулов
77
Костюков
77
Костюков
88
Хубулов
4
Савичев
10
Комков
10
Комков
4
Савичев
7
Соболев
48
Кутьин
48
Кутьин
7
Соболев
Остались в запасе
Локомотив
Енисей
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Локомотив - Енисей
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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