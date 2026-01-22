«Крылья» на пути к банкротству, машину экс-спартаковца залили тухлым кефиром, закрытие старейшего клуба России и другие новости

Газизову грозит тюрьма.

«Спартак» улучшил предложение Денисову, у игрока есть вариант с «Краснодаром».

Старейший клуб России закрывается.

Раскрыт новый капитан «Локо» после ухода Баринова.

Машину экс-спартаковца закидали тухлыми яйцами и залили забродившим кефиром.

«Глобал стар»: Аршавина узнали в «жопе мира».

Агент Маркиньоса допустил уход игрока из «Спартака» зимой.

«Динамо» купило защитника за 7 миллионов.

Лещук подрался на тренировке «Динамо».

Клуб РПЛ близок к банкротству.

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Подробности гонки «Спартака» и ЦСКА за игрока «Балтики».