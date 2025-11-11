Быстров прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Владимир Быстров подвел итоги работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
«Станкович однозначно провалился в «Спартаке». У него были отличные приобретения, но Деян не оправдал доверие клуба. Поэтому Станкович заслуженно понес увольнение.
И то, как он вел себя последнее время, никуда не годится. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте», – сказал Быстров.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: Sport24