Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре своей команды в выездном матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

– Как и ожидалось, здесь играть тяжело каждой команде. «Балтика» играет в силовой и скоростной футбол. Надо не сбиваться, играть в одно‑два касания, в первые 60 минут получалось хорошо, создавали моменты, а концовка не удалась. Ребята справились, но не смогли заменить Кордобу. Перрен молодец, отдал голевую, но мощи нам не хватило вверху.

Первый круг завершили лидерами, ребята молодцы. Через две недели новый матч, снова в бой.

– Почему заменили Сперцяна?

– Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня [Козлов] сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее.