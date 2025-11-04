Левандовски изменил имидж ради участия в благотворительной акции

37-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отрастил усы.

Он сделал это ради участия в благотворительной акции под названием «Усабрь» [в английской версии Movember].

Ежегодно в течение ноября мужчины отращивают усы, чтобы привлечь внимание к мужским болезням, таким как рак простаты или яичек.

«Все мужчины, вне зависимости от возраста, вероисповедания или физического состояния, имеют право на здоровье.

Ноябрь напоминает нам: давайте проверимся!» – написал Левандовски в соцсетях.