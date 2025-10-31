Черданцев определил принципиальную разницу между Батраковым и Захаряном

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с Арсеном Захаряном из «Реал Сосьедада».
– Ты видишь большую разницу между Батраковым и Захаряном?
– Категорическую. Физически он значительно лучше подготовлен. Он не хрустальный, в отличие от Захаряна. Я бы на возраст Батракова не смотрел. Если будет предложение, только в хорошую команду, надо ехать. Но ни в коем случае не в болото – ниже пятого места.
- В этом сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 12 голов, сделал 4 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан сроком до середины 2029 года.
- Батраков – самый дорогой российский игрок (23 миллиона евро).
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова