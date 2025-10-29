В «Сосьедаде» оценили выступление Захаряна – россиянин забил гол в Кубке Испании

Пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался об игре Арсена Захаряна.

Российский полузащитник ранее забил первый гол в сезоне, отличившись в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Негрейры».

«В клубе все довольны последними матчами Арсена и тем, что он наконец-то смог забить после долгого периода травм. Все надеются, что Захарян продолжит прогрессировать и получит больше качественных минут на поле. Арсен, как и все доволен этой победой и готов к баскскому дерби в субботу», – сказал Мундуате.