Мамаев назвал тренера, который подойдет «Спартаку»

28 октября, 23:36
8

Павел Мамаев считает, что «Спартак» добился бы прогресса под руководством Станислава Черчесова.

«Я, конечно, наслышан о нем как тренере, так скажем, входящем в категорию топ, и это он показал в «Ахмате», в тех же иностранных лигах.

Это как минимум тренер, который знает российский чемпионат от и до, который обладает с учетом своей работы уже огромным опытом.

Я, кстати, не так давно видел высказывание Саламыча, который сказал, что в первый приход в «Спартак», когда он был главным тренером, он сказал, что это был не тот Черчесов, это был не тренер Черчесов.

Я понимаю, про что он – сейчас он уже обогатился тем самым бэкграундом, набрался того самого опыта, поработав и за рубежом, и в России в разных командах, поэтому я согласен, что они бы были точно в претендентах [на титул] с его знаниями, требованиями, дисциплиной и всем остальным.

Мне было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов, потому что это, знаешь, наверное, на сегодняшний день тот человек, который мегапсихологически устойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и все остальное. Мне было бы очень интересно на это посмотреть, и я только за», – сказал Мамаев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
  • Сообщалось, что в случае отставки Деяна Станковича клуб будет искать замену среди иностранных тренеров.

