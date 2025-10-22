Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»

Александр Мостовой отреагировал на ситуацию в «Торпедо».

«Торпедо» ранее назначил главным тренером Олега Кононова, которого уволил 15 августа.

Клуб занимает последнее место в Первой лиге.

«Сначала назначили – потом убрали… У нас в РПЛ много таких случаев было! Были команды, которые за два месяца четырeх главных тренеров убирали, а потом возвращали! Отмыв? Футбол – большой бизнес. Это деньги, которые можно быстро получить, в нашем футболе – тем более. Как в наших старых величайших комедиях Гайдая, когда: «Ты мне – я тебе!».

«Торпедо» само развалилось. В ФНЛ же никто не кидал их? Они сами туда попали. Почему? Вопрос к тем, кто ими руководил. Им вопросы не задают, у них всe нормально. Пример «Химок»: четыре главных тренера убрали! И всe нормально», – сказал Мостовой.