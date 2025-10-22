Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»

Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»

Сегодня, 12:53
7

Александр Мостовой отреагировал на ситуацию в «Торпедо».

  • «Торпедо» ранее назначил главным тренером Олега Кононова, которого уволил 15 августа.
  • Клуб занимает последнее место в Первой лиге.

«Сначала назначили – потом убрали… У нас в РПЛ много таких случаев было! Были команды, которые за два месяца четырeх главных тренеров убирали, а потом возвращали! Отмыв? Футбол – большой бизнес. Это деньги, которые можно быстро получить, в нашем футболе – тем более. Как в наших старых величайших комедиях Гайдая, когда: «Ты мне – я тебе!».

«Торпедо» само развалилось. В ФНЛ же никто не кидал их? Они сами туда попали. Почему? Вопрос к тем, кто ими руководил. Им вопросы не задают, у них всe нормально. Пример «Химок»: четыре главных тренера убрали! И всe нормально», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хулиганин
1761127241
Интересно, это Мост конченый или редактор местный? Комедии Гайдара?
Ответить
Интерес
1761127623
Перепутал Гоголя с Гегелем, Баха с Фейербахом, милю с дулей,а Гайдая с Гайдаром.
Ответить
Айболид
1761127625
комедии Гайдара )))))))))))))))))))))
Ответить
odessakmv
1761127904
интересно, кто на самом деле фееричный ***, Царь неправильно сказанул или журнашлист не так как сказано написал и даже не понял что
Ответить
odessakmv
1761128360
ну хоть оперативно исправили
Ответить
