РПЛ. «Зенит» за счет двух пенальти разгромил «Сочи» (3:0) и приблизился к лидерам

«Зенит» в 12-м туре РПЛ обыграл на выезде «Сочи». Помогли два пенальти, назначенные нижегородцем Егором Егоровым.

Петербуржцы на три очка отстают от первого места. «Сочи» идет последним, отставая от зоны переходных встреч на три очка.

«Зенит» не проигрывает 13 матчей подряд.

«Сочи» ни разу не побеждал «Зенит» дома.