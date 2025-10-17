Смолова позвали в клуб МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук хочет видеть в своей команде Федора Смолова.

35-летний форвард – свободный агент.

Он стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.

В прошлом сезоне Смолов оформил 4+4 в 24 матчах.

– Федор Смолов до сих пор свободный агент, хотел бы его видеть в «Атланте»?

– Ой, Федю – с удовольствием. Конечно, хотел бы видеть его в «Атланте». Правда не знаю, какие у него сейчас планы.

Но я бы с удовольствием снова поиграл с ним в одной команде.