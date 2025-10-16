Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал возвращение Олега Кононова в «Торпедо».

«Торпедо» в августе уволило Олега Кононова, а через 2 месяца вернуло его.

В сентябре клуб назначил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.

При экс-спартаковце «Торпедо» опустилось на последнее место Первой лиги.

«Тренер отработал плохо, с ним разрывают контракт и опять берут через месяц. В надежде на что? Это больше вопросы к тем, кто занимается этим и принимает решение.

Но со стороны, мягко говоря, смешно», – сказал Корнеев.