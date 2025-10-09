Винисиус стал погорельцем

На вилле нападающего «Реала» Винисиуса в Мадриде произошел пожар. Особенно пострадала сауна.
Дым распространился на втором этаже дома, но пожарным удалось быстро справиться с огнем. Причиной было названо короткое замыкание. Сумма ущерба уточняется.
Сам Винисиус в это время находился в азиатском турне сборной Бразилии.
- 25-летний футболист стоит 150 миллионов евро.
- В сезоне Примеры у Винисиуса 8 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
- Бразилия в Азии сыграет поочередно с Южной Кореей и Японией.
Источник: Marca