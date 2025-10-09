Винисиус стал погорельцем

На вилле нападающего «Реала» Винисиуса в Мадриде произошел пожар. Особенно пострадала сауна.

Дым распространился на втором этаже дома, но пожарным удалось быстро справиться с огнем. Причиной было названо короткое замыкание. Сумма ущерба уточняется.

Сам Винисиус в это время находился в азиатском турне сборной Бразилии.