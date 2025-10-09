Введите ваш ник на сайте
Винисиус стал погорельцем

Сегодня, 16:39
3

На вилле нападающего «Реала» Винисиуса в Мадриде произошел пожар. Особенно пострадала сауна.

Дым распространился на втором этаже дома, но пожарным удалось быстро справиться с огнем. Причиной было названо короткое замыкание. Сумма ущерба уточняется.

Сам Винисиус в это время находился в азиатском турне сборной Бразилии.

  • 25-летний футболист стоит 150 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры у Винисиуса 8 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
  • Бразилия в Азии сыграет поочередно с Южной Кореей и Японией.

Источник: Marca
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1760017527
Винисиус по рождению "погорелец" . т/сказать по масти .)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1760019097
уголек почернел еще сильнее.... не беда )))
Ответить
...уефан
1760020459
...однако, Вини-Вини зажёг!...
Ответить
18+
