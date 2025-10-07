Введите ваш ник на сайте
Совладелец «Торпедо» признался в подкупе судей

Сегодня, 10:16
1

Леонид Соболев, совладелец «Торпедо», активно содействует следствию по делу о подкупе арбитров в прошлом сезоне Первой лиги.

Известно, что Соболев дает признательные показания.

  • Соболев был заключен под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Сейчас он под домашним арестом.
  • КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.
  • Соболев был отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет.

Совладелец «Торпедо» вышел из СИЗО 2
Березуцкий отказал трем российским клубам 2
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
Источник: ТАСС
Россия. PARI Первая лига Торпедо
Комментарии (1)
Галина Бронемясова
1759822152
малышев, как почувствовал, что запахло жареным - решил сбежать из тарасятника, пока не прищучили за заносы чемоданов кукуянам и прочим.
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»
12:45
1
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
12:26
Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна
11:35
2
ФотоРаскрыт исполнитель гимна России перед матчем с Боливией
11:15
2
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
11:06
6
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового – ноль спартаковцев
10:37
8
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
5
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
14
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
2
Совладелец «Торпедо» признался в подкупе судей
10:16
1
«Факел» объявил об изменениях в тренерском штабе
3 октября
1
Григорий Иванов объяснил, почему в Первой лиге нет ВАР
2 октября
1
Совладелец «Торпедо» вышел из СИЗО
2 октября
2
Раскрыта зарплата Василенко в «Факеле»
1 октября
7
Ташуев прокомментировал отказ «Факела» от его назначения
1 октября
3
«Факел» назначил нового тренера вместо Шалимова
1 октября
1
«Факел» выбрал нового тренера – это не Ташуев
30 сентября
1
Ташуев все еще ждет предложение от «Факела»: «Ребята, звоните!»
30 сентября
2
«Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности
30 сентября
3
Президент «Урала» Иванов: «Судьи уже отняли у нас четыре очка»
30 сентября
4
Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных»
29 сентября
8
Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова
29 сентября
10
«Енисей» поставил ультиматум Тихонову
29 сентября
5
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
29 сентября
«Факел» объявил об увольнении Шалимова
29 сентября
6
«Факел» определился с заменой для Шалимова
29 сентября
5
«Факел» уволил Шалимова
29 сентября
11
Губернатор Воронежской области вызовет к себе Шалимова и Асхабадзе из-за игры «Факела»
29 сентября
3
Шалимова могут уволить из «Факела»
29 сентября
8
ВидеоВ ЮФЛ забили на 3-й секунде матча
21 сентября
1
Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»
21 сентября
В Первой лиге сменился лидер
20 сентября
У клуба Комбарова 7 поражений подряд
20 сентября
ВидеоВ Первой лиге судья дважды толкнул игрока во время матча
20 сентября
ВидеоПереводчик «Урала» позабавил зрителей своим произношением
20 сентября
3
Воспитаннику «Краснодара» ошибочно диагностировали рак: «Как страшный сон»
18 сентября
«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»
17 сентября
6
