Совладелец «Торпедо» признался в подкупе судей

Леонид Соболев, совладелец «Торпедо», активно содействует следствию по делу о подкупе арбитров в прошлом сезоне Первой лиги.
Известно, что Соболев дает признательные показания.
- Соболев был заключен под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Сейчас он под домашним арестом.
- КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.
- Соболев был отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет.
Источник: ТАСС