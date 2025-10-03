Введите ваш ник на сайте
  • Басту раскритиковали за поведение в Медиалиге: «Овчинников для него просто белозубый мужик»

Басту раскритиковали за поведение в Медиалиге: «Овчинников для него просто белозубый мужик»

Сегодня, 15:49
1

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал конфликт Басты и Сергея Овчинникова.

  • В конце сентября «СКА-Ростов» разгромил «Альфа-Банку» (5:0) в Кубке Медиалиги.
  • Во время матча между Бастой и Овчинниковым произошла словесная перепалка.
  • Рэпер руководит СКА, экс-вратарь тренирует «Альфа-Банку».

«Представляете, что Баста говорит Овчинникову, что он никто? Представьте, что Овчинников для Басты просто белозубый мужик.

Давайте вспомним, кто такой Овчинников: лучший вратарь России, чуть ли не самый известный вратарь России. Сравнить можно только с Акинфеевым.

Он добивался успехов в Европе, был ассистентом тренера сборной России, был главным тренером, а сейчас один из руководителей тренерской академии РФС.

Кажется, что Баста сам рос на Сергее Овчинникове. Но теперь оказывается, что он никто. Забавно, что в такие неконтролируемые моменты из Басты вылезает не добряк, которым он хочет казаться, а человек, который ставит себя выше остальных. Это секрет его большого успеха.

Мне кажется, Баста – один из главных артистов современности в России. И это справедливо. И добряки такую империю вокруг себя построить вряд ли смогут», – заявил Егоров.

Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
Медиафутбол СКА Овчинников Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1759498571
Судя по стенограмме срача,это Босс сказал Басте,что тот-никто,а не наоборот,еще и клоуном назвал,что в целом правда.В плане успешного успеха с Вакуленко мало кто может сравниться наверное,если же говорить об уважении к личным качествам,то Босс конечно тут впереди.В целом,медиалига разве не на этом построена?! Дом 2 в футбольной обертке
Ответить
