Совладелец «Торпедо» вышел из СИЗО

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев вышел из СИЗО под домашний арест.
Он попал в следственный изолятор 21 июня. Потом ему продляли меру пресечения на полтора месяца. После обжалования ему еe изменили, соответствующее заседание состоялось 26 сентября.
Ранее Соболев отказался давать показания после своего задержания сотрудниками МВД.
- Соболев был заключен под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
- КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей.
- Соболев был отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет.
- Сейчас черно-белые занимают 16-е место в Первой лиге с 9 очками после 12 туров.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»