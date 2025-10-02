Совладелец «Торпедо» вышел из СИЗО

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев вышел из СИЗО под домашний арест.

Он попал в следственный изолятор 21 июня. Потом ему продляли меру пресечения на полтора месяца. После обжалования ему еe изменили, соответствующее заседание состоялось 26 сентября.

Ранее Соболев отказался давать показания после своего задержания сотрудниками МВД.