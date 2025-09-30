Экитике впервые прокомментировал нелепое удаление в Кубке лиги

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о нелепом удалении в матче с «Саутгемптоном».
- Француз получил красную карточку в концовке игры 1/16 финала Кубка английской лиги.
- Это стало следствием двух предупреждений: первое – за отброшенный мяч, второе – за снятую футболку после забитого гола.
- Сообщалось, что Экитике лишат двухнедельной зарплаты в качестве наказания.
- Летом «Ливерпуль» купил его у «Айнтрахта» за 95 млн евро.
«Это было неразумно. Можно сказать, что я наказал сам себя.
Я уже извинился перед партнерами по команде. Такого больше не повторится. Я двигаюсь дальше и фокусируюсь на футболе», – заявил Экитике.
Источник: Liverpool Echo