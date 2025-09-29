«Интер» собрался выкупить защитника «Сити»

«Интер» намерен выкупить защитника Мануэля Аканджи у «Манчестер Сити». Сейчас швейцарец выступает за миланский клуб на правах аренды.

У «Интера» есть право выкупа футболиста при достижении определенных условий, но «нерадзурри» готовы приобрести игрока независимо от их выполнения.

Миланцы довольны выступлениями Аканджи и подготовят 15 миллионов евро для его попкупки.