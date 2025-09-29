Введите ваш ник на сайте
«Интер» собрался выкупить защитника «Сити»

Сегодня, 09:26

«Интер» намерен выкупить защитника Мануэля Аканджи у «Манчестер Сити». Сейчас швейцарец выступает за миланский клуб на правах аренды.

У «Интера» есть право выкупа футболиста при достижении определенных условий, но «нерадзурри» готовы приобрести игрока независимо от их выполнения.

Миланцы довольны выступлениями Аканджи и подготовят 15 миллионов евро для его попкупки.

  • В этом сезоне 30-летний швейцарец провел за «Интер» 4 матча.
  • Срок его контракта с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

Гвардиола рассказал о травме Родри
Холанд побил рекорд АПЛ 2
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанд оформил дубль, у Эстеве два автогола
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Манчестер Сити Аканджи Мануэль
