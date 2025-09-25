Генсек РФС объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не собирается посещать матчи ближайшего чемпионата мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

– Я не поеду на чемпионат мира. Зачем? Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что?

Наша сборная лишена своего законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе. Мы поедем, чтобы посмотреть на каких-то коллег? Зачем?

– Ради кулуарного общения.

– Кулуарное общение можно осуществить и в рамках другого мероприятия.