Один из клубов могут снять с Кубка России

В департаменте по коммуникациям со СМИ РФС высказались об участии полузащитника «Фанкома» Артeма Федчука в матче FONBET Кубка России с «Уфой» (1:1, по пенальти 5:3).

«Футболист Артeм Федчук был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьeй 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста.

Артeм Федчук принял участие в матче FONBET Кубка России «Фанком» – «Уфа». РФС как организатор соревнований обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», – сообщили в департаменте.