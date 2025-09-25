Введите ваш ник на сайте
Один из клубов могут снять с Кубка России

Сегодня, 13:23

В департаменте по коммуникациям со СМИ РФС высказались об участии полузащитника «Фанкома» Артeма Федчука в матче FONBET Кубка России с «Уфой» (1:1, по пенальти 5:3).

«Футболист Артeм Федчук был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьeй 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста.

Артeм Федчук принял участие в матче FONBET Кубка России «Фанком» – «Уфа». РФС как организатор соревнований обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», – сообщили в департаменте.

  • Игра состоялась в рамках 4-го раунда Пути регионов, при этом Федчук выходил на поле за «Фанком» и в играх 2-го и 3-го раундов.
  • Любительскому клубу из Кирова могут засчитать поражение во встрече с «Уфой» из-за участия дисквалифицированного игрока.

Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России 5
Мостовой сказал, сможет ли забить гол в Кубке России
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Уфа Фанком Федчук Артем
