Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об идее увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.

«Многие говорят: вот, мы вышли на чемпионат мира. Конечно, когда его расширили на 20 команд. Раньше было десять игр, сейчас 50 – понятно, что и забьeшь больше, и пропустишь. Бессмысленно сравнивать. Мысль о расширении чемпионата мира уже была, сейчас прошeл пробный клубный – с одной стороны, нормально, с другой – уже никто и не помнит, что он был. Если сделают 64 команды, тогда и у Кубы, Брунея и Гренады шансы будут появляться (смеeтся).

Конечно, это много. На чемпионат мира должны выходить по спортивному принципу, а так он потеряется, потому что будут попадать все кому не лень», – сказал Мостовой.