Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд

Сегодня, 18:03
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об идее увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.

«Многие говорят: вот, мы вышли на чемпионат мира. Конечно, когда его расширили на 20 команд. Раньше было десять игр, сейчас 50 – понятно, что и забьeшь больше, и пропустишь. Бессмысленно сравнивать. Мысль о расширении чемпионата мира уже была, сейчас прошeл пробный клубный – с одной стороны, нормально, с другой – уже никто и не помнит, что он был. Если сделают 64 команды, тогда и у Кубы, Брунея и Гренады шансы будут появляться (смеeтся).

Конечно, это много. На чемпионат мира должны выходить по спортивному принципу, а так он потеряется, потому что будут попадать все кому не лень», – сказал Мостовой.

  • На ЧМ-2022 в последний раз участвовали 32 команды.
  • На ЧМ-2026 выступит 48 сборных.
  • ЧМ-2030 пройдет в Саудовской Аравии.

Еще по теме:
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу» 13
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть» 8
Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мостовой Александр
Комментарии (2)
...короче
1758727192
...ну, как-то так...
Ответить
Интерес
1758727535
Уже давно в опе, как и европейские турниры.
Ответить
