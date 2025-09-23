Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»

Сегодня, 21:59

Владимир Быстров считает, что не нужно обращать внимание на неоднозначное поведение Максима Глушенкова.

  • В воскресенье «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 2:0.
  • Глушенков оформил 1+1 в матче 9-го тура РПЛ.
  • Свой гол Максим праздновать не стал. Затем он нехотя общался с корреспондентом и экспертами «Матч ТВ».
  • Выяснилось, что нападающий обиделся, когда его не признали лучшим игроком матча.

«Настроение Глушенкова? Ничего нового. Он с первой минуты матча с “Краснодаром” показал, что чем-то недоволен.

Если это не мешает показывать результат на поле, да вообще пофиг, радуется он голам или нет.

Он приносит пользу, и главный тренер видит в первую очередь это», – сказал Быстров.

Еще по теме:
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин» 9
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!» 33
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей 24
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Быстров Владимир Глушенков Максим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
23:23
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
22:31
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
22:10
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
21:59
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
21:46
2
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
21:38
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
20:55
1
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
20:44
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова
20:20
2
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
20:00
2
Все новости
Все новости
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
21:21
1
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
20:33
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
19:40
6
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
16
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
18:27
3
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
18:18
11
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
18:12
13
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
17:31
9
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
17:03
9
Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой
16:42
1
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»
16:16
4
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»
15:45
33
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
15:15
8
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
14:50
14
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
14:38
8
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
14:28
9
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
14:14
16
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
13:59
5
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ
13:50
5
«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
13:36
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
13:29
11
Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом
13:18
1
Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»
13:06
6
Мостовой отреагировал на рекордное число бразильцев в матче «Краснодар» – «Зенит»
12:58
3
Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА
12:48
10
Кузяев согласовал контракт с новым клубом
12:32
8
Кисляк рассказал о своей вредной привычке
12:27
Глушаков объяснил, почему его можно назначить тренером «Спартака»
12:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 