Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»

Владимир Быстров считает, что не нужно обращать внимание на неоднозначное поведение Максима Глушенкова.

В воскресенье «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 2:0.

Глушенков оформил 1+1 в матче 9-го тура РПЛ.

Свой гол Максим праздновать не стал. Затем он нехотя общался с корреспондентом и экспертами «Матч ТВ».

Выяснилось, что нападающий обиделся, когда его не признали лучшим игроком матча.

«Настроение Глушенкова? Ничего нового. Он с первой минуты матча с “Краснодаром” показал, что чем-то недоволен.

Если это не мешает показывать результат на поле, да вообще пофиг, радуется он голам или нет.

Он приносит пользу, и главный тренер видит в первую очередь это», – сказал Быстров.