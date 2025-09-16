Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может быть уволен со своего поста, если в течение трех ближайших матчей АПЛ не исправит положение команды.

Руководство «Юнайтед» настаивает, что полностью поддерживает специалиста, и не планирует его заменять, Однако предполагается, что клуб оценит ситуацию и дальнейшую судьбу португальца после следующих трeх игр в чемпионате Англии.