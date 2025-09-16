Введите ваш ник на сайте
Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»

Сегодня, 21:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может быть уволен со своего поста, если в течение трех ближайших матчей АПЛ не исправит положение команды.

Руководство «Юнайтед» настаивает, что полностью поддерживает специалиста, и не планирует его заменять, Однако предполагается, что клуб оценит ситуацию и дальнейшую судьбу португальца после следующих трeх игр в чемпионате Англии.

  • 20 сентября «МЮ» дома примет «Челси», 27 сентября сыграет в гостях с «Брентфордом», а 4 октября встретится с «Сандерлендом» на своем поле, после чего в АПЛ наступит перерыв для матчей сборных.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 4 очками после 4 туров.

Аморима ждут в португальском топ-клубе
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби 1
Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аморим Рубен
Главные новости
СпецпроектХорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
Дивеев выбрал между чемпионством с ЦСКА и финалом ЧМ со сборной России
23:13
Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
23:00
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
22:53
1
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
22:25
7
Тренер «Акрона» обвинил судей в поражении от «Локомотива»
21:59
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)
21:43
1
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
21:38
1
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за 18-летнего бразильца
21:10
1
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере
20:59
1
Аморима ждут в португальском топ-клубе
00:12
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
Вчера, 23:50
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
Вчера, 20:57
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
Вчера, 20:35
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
Вчера, 15:30
1
Салах вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Вчера, 14:14
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
Вчера, 11:29
6
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
Вчера, 10:40
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
Вчера, 09:50
3
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 09:30
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»
14 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
14 сентября
3
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
14 сентября
6
АПЛ. «Челси» потерял очки с «Брентфордом» (2:2), пропустив на 93-й минуте
13 сентября
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялся на 1-е место
13 сентября
1
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
13 сентября
ВидеоТренер «Форест» перепутал Зинченко с Шевченко
12 сентября
2
ФотоГрилиш – лучший игрок месяца в АПЛ
12 сентября
Моуринью и экс-вратарь «Динамо» конкурируют за пост тренера «Лидса»
12 сентября
Доннарумма назвал лучшую лигу мира
12 сентября
2
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
11 сентября
«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче
11 сентября
1
ФотоБекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона
11 сентября
4
Фото40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад
10 сентября
Зинченко уличили в неуплате налогов
9 сентября
2
Роман Ротенберг удивил выбором лидера мирового футбола
9 сентября
  • Читайте нас: 