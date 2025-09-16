Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может быть уволен со своего поста, если в течение трех ближайших матчей АПЛ не исправит положение команды.
Руководство «Юнайтед» настаивает, что полностью поддерживает специалиста, и не планирует его заменять, Однако предполагается, что клуб оценит ситуацию и дальнейшую судьбу португальца после следующих трeх игр в чемпионате Англии.
- 20 сентября «МЮ» дома примет «Челси», 27 сентября сыграет в гостях с «Брентфордом», а 4 октября встретится с «Сандерлендом» на своем поле, после чего в АПЛ наступит перерыв для матчей сборных.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 4 очками после 4 туров.
Источник: Mirror