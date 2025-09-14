Введите ваш ник на сайте
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»

Сегодня, 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о гостевом поражении от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

«Если посмотреть на пропущенные голы, то мы могли их избежать. Это было самым большим фактором. Мы могли сыграть лучше, особенно в эпизоде со вторым голом. Пропустили необязательные голы.

Разница была в том, что мы не смогли забить во время своих атак. Во втором тайме они лучше действовали в переходных фазах атаки, и в эти моменты у нас возникали проблемы.

Мы можем играть лучше, это очевидно. Но опять же, переходные фазы. Третий гол – это некачественное взаимодействие, игроки не знают, кто идeт на мяч и соперник получает возможность свободно забить. При первом голе соперник находился в окружении четырeх наших футболистов, и в этот момент мы могли бы действовать агрессивнее.

В таких матчах мы должны действовать безупречно, а в этом матче мы не были идеальны. Разочарование всегда одинаковое, потому что при таком количестве моментов мы должны забивать голы. Нам нужно над многим поработать перед следующим матчем», – сказал Аморим.

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль 3
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
Вратарь «МЮ» Онана перешел в турецкий клуб
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Аморим Рубен
