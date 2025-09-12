«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц

«Торпедо» отправило в отставку исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова.
Это произошло после сегодняшнего поражения от ульяновской «Волги» со счeтом 2:3.
58-летний Жуков вернется на должность старшего тренера молодeжной команды.
Московский клуб убрал третьего тренера за месяц:
- 15 августа уволили Олега Кононова;
- 1 сентября – Павла Кирильчика;
- 12 сентября – Сергея Жукова.
«Торпедо» занимает 17‑е место в таблице PARI Первой лиги с 6 очками в 10 турах.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»