«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц

«Торпедо» отправило в отставку исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова.

Это произошло после сегодняшнего поражения от ульяновской «Волги» со счeтом 2:3.

58-летний Жуков вернется на должность старшего тренера молодeжной команды.

Московский клуб убрал третьего тренера за месяц:

15 августа уволили Олега Кононова;

1 сентября – Павла Кирильчика;

12 сентября – Сергея Жукова.

«Торпедо» занимает 17‑е место в таблице PARI Первой лиги с 6 очками в 10 турах.