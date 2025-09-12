Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц

Вчера, 23:48
4

«Торпедо» отправило в отставку исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова.

Это произошло после сегодняшнего поражения от ульяновской «Волги» со счeтом 2:3.

58-летний Жуков вернется на должность старшего тренера молодeжной команды.

Московский клуб убрал третьего тренера за месяц:

  • 15 августа уволили Олега Кононова;
  • 1 сентября – Павла Кирильчика;
  • 12 сентября – Сергея Жукова.

«Торпедо» занимает 17‑е место в таблице PARI Первой лиги с 6 очками в 10 турах.

Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег Жуков Сергей Кирильчик Павел
VPERDIV SPARTAK
1757710523
Москва с ума сходит! Заразились от недоклуба Спартак
Ответить
fakeid
1757711110
гeй-побратимам спартака нужен не жуков - а трубач. завтра назначат, скорее всего.
Ответить
bset
1757711298
Надо было Торпедо убирать из Первого дивизиона
Ответить
aldo conte
1757727456
Сезон большой, еще пару раз поменяют и установят рекорд 7 тренеров за сезон. А может и восемь, как масть пойдёт.
Ответить
