Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии

Сегодня, 20:44
7

Бывший форвард сборной России Федор Смолов на своем ютуб-канале негативно высказался о поведении ветеранов «Спартака».

– У Хорди Томпсона из «Оренбурга» большие проблемы в Чили. Его обвинили в попытке убийства девушки. Также он набросился на мать подруги, заставшей его с пятью проститутками…

– Я честно скажу: я против. Объясню свой поинт.

Когда легенды «Спартака» говорили, что Промеса нужно вернуть в команду, потому что [уголовное дело в Нидерландах] – это проделки Запада и ЦРУ, я недоумевал: «Как вы можете говорить на черное белое»?

Хотя те же люди после инцидента с Сашей [Кокориным] и Пашей [Мамаевым] в один голос кричали, что так им и надо, они заслужили.

Это разве не лицемерие? Не двойные стандарты? Как вы можете себя так вести?

  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Смолов Федор
