Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии

Бывший форвард сборной России Федор Смолов на своем ютуб-канале негативно высказался о поведении ветеранов «Спартака».

– У Хорди Томпсона из «Оренбурга» большие проблемы в Чили. Его обвинили в попытке убийства девушки. Также он набросился на мать подруги, заставшей его с пятью проститутками…

– Я честно скажу: я против. Объясню свой поинт.

Когда легенды «Спартака» говорили, что Промеса нужно вернуть в команду, потому что [уголовное дело в Нидерландах] – это проделки Запада и ЦРУ, я недоумевал: «Как вы можете говорить на черное белое»?

Хотя те же люди после инцидента с Сашей [Кокориным] и Пашей [Мамаевым] в один голос кричали, что так им и надо, они заслужили.

Это разве не лицемерие? Не двойные стандарты? Как вы можете себя так вести?