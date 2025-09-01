Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» назначило нового тренера

1 сентября, 17:51
5

«Торпедо» расторгло контракты с тренерами, входившими в штаб Олега Кононова.

Сотрудничество прекращено с Павлом Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.

Новым исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Жуков. Он будет готовить команду к ближайшему матчу с «Уфой».

  • «Торпедо» занимает 16‑е место в таблице PARI Первой лиги с 4 очками в 7 турах.

Еще по теме:
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
«Риека» после прихода американских инвесторов отказалась от двух сделок с клубами РПЛ 1
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба 2
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Жуков Сергей Кирильчик Павел
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Isaenkov
1756738722
Правильно. Нужно развиваться Сергею Жукову. Открывать новые горизонты, а то все руки вверх, да руки вверх.
Ответить
Цугундeр
1756739117
Сергей Жуков.. "Руки вверх", автозавод недоделанный?) Даже не боролись,девочки..
Ответить
ZAITZEFF2011
1756743141
Я вообще не знаю кого набрали в Торпедо. Клуб с такой историей и футболистами и...Скорее всего Торпедо сливают во вторую лигу.
Ответить
zigbert
1756752326
Вряд ли смена тренера что то решит.
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги
Вчера, 22:22
1
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
Последняя команда Первой лиги предложила контракт Евсееву
2 сентября
2
«Торпедо» назначило нового тренера
1 сентября
5
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
1 сентября
2
В Первой лиге сменился лидер
31 августа
4
Фото«Черноморец» объявил об уходе экс-игрока сборной России спустя 5 матчей
29 августа
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
28 августа
3
Фото«Урал» объявил о подписании португальского защитника
28 августа
2
«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»
28 августа
3
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы
28 августа
12
Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»
27 августа
1
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
26 августа
1
ВидеоТренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа
1
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа
ВидеоСотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа
5
Фото«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа
2
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»
23 августа
3
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»
22 августа
2
«Торпедо» уволило Ари
22 августа
5
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова
21 августа
1
Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»
20 августа
Московский клуб хочет назначить Евсеева
20 августа
1
В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины
20 августа
1
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа
1
ФотоЖена игрока «Факела» пригрозила расправой тем, кто травмирует ее мужа
20 августа
5
Сбежавший из Украины в Россию футболист подписал контракт с клубом Комбарова
20 августа
1
Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 