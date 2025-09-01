«Торпедо» назначило нового тренера

«Торпедо» расторгло контракты с тренерами, входившими в штаб Олега Кононова.
Сотрудничество прекращено с Павлом Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.
Новым исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Жуков. Он будет готовить команду к ближайшему матчу с «Уфой».
- «Торпедо» занимает 16‑е место в таблице PARI Первой лиги с 4 очками в 7 турах.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»