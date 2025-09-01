«Торпедо» назначило нового тренера

«Торпедо» расторгло контракты с тренерами, входившими в штаб Олега Кононова.

Сотрудничество прекращено с Павлом Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.

Новым исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Жуков. Он будет готовить команду к ближайшему матчу с «Уфой».