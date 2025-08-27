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Сперцян рассказал о детской мечте, которая еще не сбылась

27 августа 2025, 19:23

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем. Армянский футболист признался, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов.

– Каким видишь идеальный сценарий развития карьеры?

– Думаю, у меня сейчас все нормально. Этот вопрос лучше было бы задать раньше. Это в детстве сидишь и мечтаешь: «Хотелось бы выиграть это, поиграть там».

– Детские мечты сбываются?

– Почему нет? Что-то сбывается, что-то – нет.

– Что еще не сбылось?

– Лига чемпионов.

  • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Ранее сообщалось, что игрок хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
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