Сперцян рассказал о детской мечте, которая еще не сбылась

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем. Армянский футболист признался, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов.

– Каким видишь идеальный сценарий развития карьеры?

– Думаю, у меня сейчас все нормально. Этот вопрос лучше было бы задать раньше. Это в детстве сидишь и мечтаешь: «Хотелось бы выиграть это, поиграть там».

– Детские мечты сбываются?

– Почему нет? Что-то сбывается, что-то – нет.

– Что еще не сбылось?

– Лига чемпионов.