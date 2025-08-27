Сперцян рассказал о детской мечте, которая еще не сбылась

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем. Армянский футболист признался, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов.
– Каким видишь идеальный сценарий развития карьеры?
– Думаю, у меня сейчас все нормально. Этот вопрос лучше было бы задать раньше. Это в детстве сидишь и мечтаешь: «Хотелось бы выиграть это, поиграть там».
– Детские мечты сбываются?
– Почему нет? Что-то сбывается, что-то – нет.
– Что еще не сбылось?
– Лига чемпионов.
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Ранее сообщалось, что игрок хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Источник: Sport24