ЦСКА рассматривает двух форвардов из РПЛ

ЦСКА планирует до конца летнего окна усилить центр нападения. Есть два кандидата.
«Армейский» клуб ведет переговоры с «Сочи» по поводу приобретения Сауля Гуарирапы, который выступает за возвращения на Песчаную улицу.
Венесуэлец не единственный кандидат на позицию напада. Помимо него ЦСКА активно следит за форвардом из-за рубежа и Дмитрием Воробьевым из «Локомотива», – написал источник.
- Гуарирапа был в ЦСКА в аренде в прошлом сезоне.
- Воробьев – воспитанник «Краснодара».
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова