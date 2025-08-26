Введите ваш ник на сайте
ЦСКА рассматривает двух форвардов из РПЛ

Вчера, 22:23
4

ЦСКА планирует до конца летнего окна усилить центр нападения. Есть два кандидата.

«Армейский» клуб ведет переговоры с «Сочи» по поводу приобретения Сауля Гуарирапы, который выступает за возвращения на Песчаную улицу.

Венесуэлец не единственный кандидат на позицию напада. Помимо него ЦСКА активно следит за форвардом из-за рубежа и Дмитрием Воробьевым из «Локомотива», – написал источник.

  • Гуарирапа был в ЦСКА в аренде в прошлом сезоне.
  • Воробьев – воспитанник «Краснодара».
  • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив ЦСКА Воробьев Дмитрий Гуарирапа Сауль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1756236889
Какой Гуриапа? Не пришей пилотке, галоши!
Ответить
Garrincha58
1756237248
а чё сразу не Кордобу
Ответить
subbotaspartak
1756238164
Заболотный? Пожалуйста...
Ответить
BRO_football
1756241911
Гуарирапу вам дадут. А о лидерах Локомотива можете и не мечтать.
Ответить
