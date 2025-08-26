ЦСКА рассматривает двух форвардов из РПЛ

ЦСКА планирует до конца летнего окна усилить центр нападения. Есть два кандидата.

«Армейский» клуб ведет переговоры с «Сочи» по поводу приобретения Сауля Гуарирапы, который выступает за возвращения на Песчаную улицу.

Венесуэлец не единственный кандидат на позицию напада. Помимо него ЦСКА активно следит за форвардом из-за рубежа и Дмитрием Воробьевым из «Локомотива», – написал источник.