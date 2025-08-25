Гурцкая считает, что «Краснодар» не продаст Сперцяна: «Блестящая работа, аплодирую стоя»

Футбольный агент Тимур Гурцкая похвалил «Краснодар» за сохранение в составе Эдуарда Сперцяна.
«Прекрасная работа «Краснодара». Против «Крыльев» Сперцян вышел на первое место по системе «гол+пас» в этом сезоне.
Каким образом клуб, идущий за вторым титулом, отпустит игрока в самом расцвете сил? Блестящая работа «Краснодара», аплодирую стоя. Они никуда его не отпустят», – сказал Гурцкая.
- В новом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»